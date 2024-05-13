Президент Украины Владимир Зеленский провёл перестановки во внешней разведке.

Соответствующие указы появились на сайте Офиса президента.

Согласно первому указу, президент уволил Андрея Алексеенко с должности первого заместителя главы Службы внешней разведки.

Вторым указом Зеленский назначил Олега Луговского заместителем главы Службы внешней разведки.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сменил командующего Силами специальных операций ВСУ. Вместо Сергея Лупанчука на должность командующим ССО Зеленский назначил Александра Трепака.

А перед этим Владимир Зеленский назначил нового заместителя главы Офиса президента. Им стал бывший заместитель министра иностранных дел Украины Николай Точицкий. В свою очередь место Точицкого в Министерстве иностранных дел Украины занял уволенный с поста заместителя главы Офиса президента Андрей Сибига.

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