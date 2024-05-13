Американский актер Стив Бушеми, сыгравший главную роль в сериале от HBO "Подпольная империя", подвергся нападению посреди улицы Нью-Йорка - в центре Манхэттена.

Об этом пишет Associated Press.

Заявляется, что 66-летнего актера после нападения доставили в ближайшую больницу с синяками, отеком и кровотечением левого глаза.

"Стив Бушеми подвергся нападению в центре Манхэттена, это еще одна жертва случайного акта насилия в городе. Он в порядке, и он ценит все добрые пожелания", - заявил публицист актера, слова которого цитирует AP.

Департамент полиции Нью-Йорка обнародовал заявление о нападении, однако не указал личность потерпевшего. Задержанных пока что нет, расследование продолжается.

Стив Бушеми известен ролями в сериалах "Клан Сопрано" и "Фарго", а также фильмах "Большой Лебовски", "Бешеные псы", "Армагеддон" и других. За роль в ленте "Призрачный мир" актер был номинирован на "Золотой глобус".

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