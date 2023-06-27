В субботу в Дублине состоялся финальный показ постановки "Переводы Брайана Фрила" - украинской версии знаменитой ирландской пьесы. После этого выступления на 23-летнего украинского актера Александра Грекова напали возле аббатства на набережной и жестоко избили.

Об этом сообщает Irish Mirror.

СМИ описывают нападение как "неспровоцированный, случайный акт бессмысленного насилия".

"Он курил возле главного входа, и группа людей пыталась вырвать сигарету изо рта и забрать пачку сигарет.

"Александр попытался пойти за ними и сказал: "Это мои сигареты, что вы делаете?" и группа людей начала бить его бутылкой.

"Бутылку разбили ему о голову… Еще его кусала какая-то девушка. Их было пятеро, двое мужчин и три женщины", - описывает нападение издание.

Александру разбили стеклянную бутылку о голову, а за тем ударили в лицо. Его доставили в больницу, где наложили швы.

Министр культуры страны и ряд других политиков осудили это "трусливое нападение".

Ранее мы писали, что в Польше обнаружили мертвыми двух украинцев - 36-летнего мужчину и 31-летнюю женщину.

Также мы сообщали, что в Ирландии напали на украинских беженцев. Мать и дочь получили 70 ножевых ранений.