В Винницкой области Краснопольской общины 48-летняя женщина во время спора нанесла тяжкие телесные повреждения скалкой своему мужу. За совершенное женщине грозит до 8 лет тюрьмы.

Об этом сообщает местная полиция.

"Уведомление о преступлении поступило в полицию от соседей потерпевшего около 10.30. Полицейские установили обстоятельства происшествия и с поличным задержали злоумышленницу", — говорит начальник Гайсинского районного управления полиции Владимир Цвигун.

Выяснилось, что утром между женщиной и мужчиной возник словесный конфликт, в ходе которого подозреваемая деревянной скалкой нанесла несколько ударов по голове потерпевшего.

В настоящее время мужчина находится в больнице. Женщина задержана и помещена в изолятор временного содержания.

Следователи сообщили ей о подозрении. Решается вопрос об избрании меры пресечения. Вещественное доказательство – деревянная скалка – изъята.

Ранее мы писали, что в Николаевской области военнослужащий, имеющий воинскую специальность снайпер, на почве ревности застрелил свою знакомую, её супруга и маму, после чего покончил жизнь самоубийством.

Также сообщалось о том, как в Черниговской области банда из трех человек убила семью из Киева и их четырехлетнего ребенка.