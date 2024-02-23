В центре Киева двое мужчин ударили кирпичом по голове военнослужащего ВСУ, от чего он потерял сознание.

Об этом сообщает в Фейсбуке пресс-служба полиции Киева.

В Шевченковское управление полиции обратился военнослужащий и рассказал о разбойном нападении. Двое мужчин подбежали к нему и сильно ударили кирпичом по голове, от чего он потерял сознание. Когда потерпевший пришел в себя, то обнаружил, что у него исчезли мобильный телефон, кошелек и золотое кольцо.

Как рассказал начальник Шевченковского управления полиции Игорь Падюк, в результате проработки собранных на месте происшествия доказательств оперативники уголовного розыска совместно с аналитиками уголовного анализа воспроизвели обстоятельства происшествия и установили лиц, причастных к нападению на потерпевшего.

Нападающими оказались двое мужчин: 44-летний харьковчанин его 39-летний товарищ, житель столицы. Одного из фигурантов задержали неподалеку от места происшествия, а его сообщника – на левом берегу Киева.

Фигуранты были задержаны в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Следователи Шевченковского управления полиции при процессуальном руководстве окружной прокуратуры сообщили им о подозрении по ч. 4 ст. 187 Уголовного кодекса Украины – разбой.Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры в виде содержания под стражей. Им грозит до пятнадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Ранее мы рассказывали, что в Днепре в заброшенном доме нашли окровавленное тело мужчины в военной форме.

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