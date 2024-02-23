В Днепре в заброшенном доме нашли окровавленное тело мужчины в военной форме.

Об этом сообщают местные паблики.

Сообщается, что это было убийство.

"Страна" узнала подробности по найденному окровавленному телу мужчины в военной форме в Днепре.

По данным источников "Страны" в правоохранительных органах, мужчина был военным.

"Его тело нашли в здании заброшенной больницы. Мужчина был военным, но в мае 2023 года он самовольно покинул воинскую часть. На его теле были обнаружены многочисленные гематомы", - рассказывает источник.

По данным следствия, к убийству военного причастны двое мужчин, которые ранее уже были судимы. На данный момент они задержаны, мотивы их преступления устанавливаются.

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