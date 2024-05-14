В раннем утреннем тумане небольшая группа мужчин начинает свое движение в сторону украинской границы. Они идут тропами, вьющимися между горами, стараясь оставаться незамеченными. Эти люди - часть потока военнообязанных украинцев, которые пытаясь избежать войны и мобилизации, пересекают границу в обход официальных пунктов пропуска.

"Страна" поговорила с несколькими из тех, кто недавно нелегально перешел границу с Румынией через горы. На правах анонимности они поделились своими историями.

По словам наших собеседников, весь путь у них занял шесть дней и пять ночей, а расстояние около 80 километров.

Подготовка

"Я начал свою подготовку за три недели до перехода. Купил компас, высотомер, фонарик, грелку, спальный мешок, дождевик и другие необходимые принадлежности для выживания в горах. Также я купил несколько карт горной местности, так как снимки из Google, которые сейчас есть, не соответствуют реальному времени. У меня с собой был один рюкзак весом 11 килограмм. 70 процентов содержимого рюкзака - вещи, необходимые для похода. Обувь — важный элемент, некоторые идут в кроссовках, и на горных вершинах, где лежит снег, в итоге обмораживают ноги", - говорит украинец, который уже находится за границей.

Опасность пути часто зависит от выбранного маршрута побега.

"Все зависит от маршрута и погодных условий. Если в горах туман и дождь, идти сложнее: ты меньше видишь свой маршрут, и сам путь гораздо опасней, тропы скользкие, к ногам прилипает грязь, а ночи очень холодные, влага пробирает до костей. В этом есть и свои плюсы. Из-за плохой погоды пограничники меньше патрулируют горы, меньше летает дронов и вертолетов, тебя сложнее увидеть. Планировать свой маршрут нужно так, чтобы переход границы пришелся на раннее утро воскресенья. Здесь работает человеческий фактор: в выходные дни ранним утром люди гораздо расслабленнее, нежели в будние дни", - рассказывает один из собеседников.

По его словам, в подготовке к переходу нужно учитывать множество факторов: какой это день недели, сколько человек в походной группе, какой вес рюкзака.

"Когда я собрал свой рюкзак и понял, что он весит 11 килограмм, я начал каждое утро тренироваться, улучшая свою физическую форму. Каждый день я брал рюкзак и проходил минимум 20 километров, чтобы мое тело привыкало к таким нагрузкам. Многие, кто пытаются перейти границу через горы, сдаются пограничникам, потому что оказываются физически неподготовленными. В некоторых моментах мой товарищ, с которым я переходил горы, сказал, что он устал и хочет вернуться, мне приходилось нести его рюкзак. Это тоже выбор, который нужно учитывать. Лучше вернуться, если не уверен в себе нежели умереть от бессилия где-то в горах", - говорит собеседник "Страны".

Начало пути

Многие из тех, кто переходит горы, планируют свой путь по туристическим маршрутам — они простые, удобные и относительно короткие. Такой маршрут занимает три дня и две ночи. Но эти пути наиболее охраняемые пограничниками, и есть большая вероятность нарваться на патруль.

Также собеседники "Страны" рассказали, что очень много времени и энергии занимает обход огромных вырубленных участков леса, которые обязательно нужно обходить, так как они контролируются квадрокоптерами, и на таких горных "залысинах" людей видно, как на ладони.

"Большинство из тех, кого поймали, допустили одну большую ошибку. Если им удается зайти в приграничную буферную зону, они думают, что там украинских пограничников уже нет, но это не так — буферная зона охраняется больше всего. Также многие идут по лесным дорогам из-за того, что так проще. Дороги и тропы более ровные, и ты не так быстро устаешь. Люди боятся заблудиться, поэтому зачастую выбираю тропы, где их и ловят. Лесные дороги очень хорошо охраняются, и если вас кто-то заметит за несколько сотен метров, то за вами начнется настоящая охота. Пограничники поднимут дроны, будут ездить на квадроциклах, использовать тепловизоры и пограничных собак. Идти нужно по максимально заросшей местности. Иногда нам попадались такие заросли, что приходилось ползти. Но это давало нам возможность оставаться незамеченными. Нам множество раз хотелось выйти на дорогу, но мы понимали, что нас сразу схватят", - говорят собеседники "Страны".

Ночевать им приходилось под упавшими деревьями, чтобы остаться незамеченными.

"Пограничники используют квадрокоптеры с тепловизором, и ночью, когда многие думают, что их не видно, ночуют в спальных мешках, где их и находят. Мы же вырывали ямы под упавшими деревьями, чтобы ствол дерева тебя полностью накрывал, ложились в спальные мешки и таким образом ночевали", - рассказывает беглец. В его случае с погодой группе повезло - было солнечно и тепло. "С другой стороны нам приходилось больше прятаться. Погода в Карпатах меняется очень быстро, поэтому готовыми нужно быть ко всему. Также на некоторых горных вершинах лежал снег, из-за которого промокала обувь, и замерзали ноги", - заявляют собеседники.

По дороге они встретили парня из Харькова, который также, как и они, хотел попасть в Румынию.

"Сначала мы подумали, что это военный. Мы понаблюдали за ним минут 15-20, чтобы понять, как его обойти, но потом заметили, что он был обут в летние кроссовки и сразу поняли, что это не военный. Мы подошли к нему со словами: "Гражданин "уклонист", что вы здесь делаете?" Парень испугался, но мы сразу рассмеялись и сказали, что мы такие же "уклонисты", как и он. Шел он один и был абсолютно неподготовленным. У него промокли ноги, сменной обуви не было, поэтому он быстро замерз, хотел возвращаться обратно. Мы с ним поговорили минут 15 и пошли дальше, так как у нас был строгий график — мы хотели добраться до границы к утру воскресения. Что было дальше с тем парнем, нам неизвестно", — рассказал один из собеседников.

Спать им приходилось по 4-5 часов. "Мысль о том, что тебя в любую минуту могут поймать, не давала возможности отдохнуть. Стресс плюс физическая усталость постоянно накапливалась, и мы несколько раз хотели сдаться, но в последний момент находили в себе силы и шли дальше", — рассказывают собеседники.

Пересечение границы

"Со стороны Румынии тоже очень много вырубленных участков леса, на которых нас могли заметить. Наши пограничники иногда забегают на один-два километра на территорию в погоне за украинцами, и мы об этом были предупреждены. Как и о том, что румынские пограничники нас могут негласно передать украинским пограничникам. Но когда мы оказались на румынской стороне, то вообще никого не встретили. Нам периодически попадались следы очевидно таких же "ухилянтов" из Украины, как и мы, которые бежали в Румынию. Уже на территории Румынии, пройдя от буферной зоны километра три мы встретили лесорубов, родом были из Украины. Они нас отвезли к пограничникам", — по словам парней, румынские пограничники были с ними достаточно вежливы, но сказали, что такой переход очень рискованный и многие не выживают, особенно зимой.

"Поток беженцев очень большой. Те пограничники, к которым нас привезли, сказали, что только их группа ежедневно принимает около 20 украинцев. После задержания у нас отобрали ножи, походные палки и отвезли в лагерь для беженцев, где начали процесс оформления документов беженцев. Нам предложили оформить пособие, но мы отказались. Сейчас мы дождемся, чтобы родные передали нам наши паспорта и деньги и поедем в те страны, куда направлялись изначально", - заявили собеседники "Страны".

Они уточнили, что не брали с собой деньги и паспорта, а то слышали про случаи, когда пограничники могли кого-то задержать и все отобрать.