Украина сотрудничает с пограничниками из сопредельных стран для задержания нарушителей.

Об этом сообщил спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в комментарии изданию "Liga.Net".

По его словам, между ведомствами происходит обмен необходимой информацией, в том числе и в случае наличия данных о подготовке к попыткам незаконно пересечь границу.

Это делается, чтобы нарушителей задерживать с обеих сторон границы, подытожил представитель ГПСУ.

Как мы сообщали, Польша на днях передала Украине двух военнообязанных украинцев, сбежавших на ее территорию.

В то же время Словакия заявляет, что не передает сбежавших уклонистов Украине.

Война в Украине идет уже 806-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 9 мая 2024 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы публиковали итоги предыдущего дня. Вчера россияне нанесли удар по украинской энергетике. ВСУ сбили 39 ракет из 55. "Укрэнерго" заявило, что были удары по энергетике Винницкой, Запорожской, Ивано-Франковской, Кировоградской, Львовской и Полтавской областей

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