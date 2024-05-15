В связи с предстоящим выступлением в силу закона об ужесточении мобилизации и ответственности за уклонение от нее, все чаще возникают вопросы по блокировке счетов, если не уплачен штраф.

Мы уже писали, что закон предусматривает возможность дать человеку возможность пользоваться суммой в 16 тысяч гривен даже в случае блокировки счета. Это предусмотрено вступившим в силу с 6 мая 2023 года законом №3048-ІХ ("О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно отдельных особенностей организации принудительного исполнения судебных решений и решений других органов во время действия военного положения").

По этому закону они имеют право каждый месяц получать право пользования двумя размерами минимальных зарплат - на текущий момент это 16 тысяч грн. Также можно высвободить из-под ареста сумму, на которую будут уплачиваться налоги и сборы.

Но это не значит, что банк будет автоматически оставлять свободный доступ к 16 тысяч гривен.

Человеку нужно будет предпринять шаги, чтобы освободить эту сумму после блокировки.

Шагов два:

Выбрать счет, где хотите ежемесячно пользоваться освобожденными 16 тыс. грн. Ведь количество счетов, которые может иметь физлицо в разных украинских банках не ограничено, и исполнитель постарается заблокировать все, пока не взыщет нужную сумму. А пользоваться исключением (льготой) в 16 тыс. грн позволяется только по одному счету. Узнать имя и контакты судебного исполнителя, арестовавшего счет (найти их можно по своему имени в реестре должников на сайте Минюста), и подать исполнителю заявление (ходатайство), в котором попросить снять арест с 16 тыс. грн с указанием всех реквизитов выбранного счета.

После этого, согласно вышеупомянутому закону, исполнитель должен в течение двух дней снять арест на эту сумму.

Обращаться в банк и просить о снятии ареста нет никакого смысла. У него нет таких полномочий, он имеет право действовать только по официальному обращению судебного исполнителя.

При этом важно помнить, что банки не имеют право арестовывать соцвыплаты - счета, на которые поступают, например, средства по больничным или для детей. Но это должны быть правильно оформленные счета - с целевым использованием, например, выплат государства на детей. Никакие другие средства туда поступать не должны, только эти, и банк должен в документах правильно указать назначение счета.

Но нужно помнить, что де-юре банк арестовывает не сам счет, а деньги на нем: если размер задолженности по штрафу составляет, например, 22,5 тыс. грн, а на счете есть, скажем, 30 тыс. грн, то банк принудительно порядке спишет только долг и можно будет дальше пользоваться оставшимися 7,5 тыс. грн. Человек увидит лишь списание денег.

Счет заблокируют только, если там будет недостаточно средств - например, 10 тыс. грн. А после банк будет списываться все поступающие деньги в счет уплаты долга, пока не получит искомые 22,5 тыс. грн. Как только выйдет на нужную сумму - отпустит счет, владелец снова сможет им пользоваться в свободном режиме.

Правда, как показывает практика, иногда банки блокируют все средства не счету, даже если их сумма превышает задолженность по штрафу. В таком случае нужно писать жалобу в банк.

Напомним, Минюст опубликовал перечень имущества, которое нельзя изъять у человека в случае невыплаты штрафа.

Мы анализировали в отдельном материале, что грозит уклонистам в Украине по новому закону.