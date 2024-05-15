В Киеве возле станции метро "Лыбедская" вновь прорвало трубу.

Видео потопа публикуют местные тг-каналы.

Коммунальные работники уже приступили к ремонтным работам на проезжей части.

На одних из кадров видно, как поток воды бъёт через тротуарную плитку перед фасадом одного из зданий, чем, судя по всему, вызывает восторг местных детишек, которые показывают отпечатки своих мокрых подошв.

С противоположной стороны здания вода широким потоком стекает по ступеням, заливая парковочную зону, тротуар и автомобильные проезды.

Ранее из-за прорыва трубы в Киеве на Лыбедской образовалось "озеро".

Движение транспорта на время ликвидации аварии было приостановлено. Из широкой ямы после провала грунта на поверхность вынесло много песка. При этом станция метро "Лыбедская" работала – внутрь метрополитена вода не попала.

Также мы сообщали, что в Харьковской области взорвался газовый трубопровод.

По сообщениям очевидцев, в радиусе сорока метров от эпицентра плавился асфальт, а столб пламени достигал около 70-ти метров.

Стало также известно, что из-за прорыва трубы Верховная Рада осталась без отопления.