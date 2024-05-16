Министерство экономики Украины аннулировало скандальный приказ о бронировании сотрудников компаний по доставке и букмекерских фирм, таких как Glovo и Favbet.

Об этом сообщила в Фейсбуке министр экономики Юлия Свириденко.

"Учитывая общественный резонанс, я отменяю приказ о бронировании и будем разбираться в ситуации и анализировать решения по каждой компании отдельно", - заявила чиновница.

Свириденко также пояснила, каким образом курьерская служба, оператор ставок на спорт и ряд других компаний попали в список забронированных. По ее словам, их порекомендовали Минцифры, а затем Генштаб.

"Указанные компании обратились в профильное Министерство цифровой трансформации. Министерство цифровой трансформации признало их критически важными на основании трех из семи критериев: отсутствие задолженности по ЕСВ (единому взносу на общеобязательное социальное страхование - Ред.), уровень зарплаты и то, что они являются резидентами "Дии". После этого Минцифры отправило списки военнообязанных в Генштаб для проверки. На основе решения Генштаба списки прорабатываются Министерством экономики. В случае отсутствия правовых оснований для отказа принимается решение о бронировании работников", - написала Свириденко.

Ранее в Верховной Раде показывали список отраслей, сотрудников которых могут бронировать от мобилизации. В их число вошли разведение верблюдов, а также издание каталогов и компьютерных игр.

Также мы писали, что украинский бизнес обеспокоен проблемами с кадрами после вступления в силу закона об ужесточении мобилизации 18 мая. Проблемы возникнут даже у тех предприятий, которые получили право на бронирование сотрудников.