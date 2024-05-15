Если военнообязанный не пришел в ТЦК, то будут штрафовать руководителей предприятий.

Об этом сообщил член комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности и разведки Александр Федиенко в эфире телеканала "Киев24".

По его словам, такая норма будет действовать с 18 мая.

Напомним, по новому закону о мобилизации бизнес должен будет не просто вести воинский учет, а обеспечивать вручение повесток. Предприятия, учреждения и организации станут обязаны не только вести воинский учет военнообязанных (порядок которого также конкретизируется законом), но и обеспечивать их "оповещение", что включает в себя вручение повесток. По требованию ТЦК предприятия должны будут известить сотрудников о вызове и обеспечить их своевременное прибытие. За нарушение этих правил бизнес будут штрафовать - до 59,5 тысяч гривен.

Ранее мы писали о том, что украинский бизнес обеспокоен проблемами с кадрами после 18 мая, когда вступит в силу закон об ужесточении мобилизации. Проблемы есть даже у тех предприятий, которые получили право на бронирование сотрудников.