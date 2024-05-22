Суды начали выносить первые решения об условно-досрочном освобождении заключенных, желающих отправиться на фронт в соответствии с новым законом, который Владимир Зеленский подписал 17 мая.

Первые два вердикта вынес Хмельницкий горрайонный суд, о чем сообщает его пресс-служба.

Как сказано в пресс-релизе, мужчины 2000 и 1981 годов рождения отбывали наказание за кражи, совершенные перед войной, в октябре и ноябре 2021 года. Их осудили на 4 года и 9 месяцев и на 5 лет и 5 месяцев соответственно.

СИЗО обязали безотлагательно отпустить их в Нацгвардию и отвезти в местный ТЦК для заключения контракта.

В ближайший год за освобожденными по УДО установят административный надзор. Его будут осуществлять сами командиры воинской части.

Мужчинам также запретили покидать свои части и выезжать по личным делам без разрешения командира.

Как мы сообщали, по данным Минюста, около 5 тысяч осужденных предварительно согласились пойти на фронт в обмен на условно-досрочное освобождение. Министерство проводило опрос среди обитателей тюрем и колоний еще в апреле, до принятия закона.

"Страна" подробно рассказывала о новом законе и о том, что о нем думают сами заключенные.