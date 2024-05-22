Президент Румынии Клаус Йоханнис заявил, что Бухарест не будет отправлять свои войска в Украину.

Об этом сообщает Digi24.

"Румыния не будет отправлять бойцов в Украину. Это простая дискуссия, и я думаю, что на этом она исчерпывается", – сказал президент.

Йоханнис заверил, что Румыния пока не сталкивается с непосредственной военной угрозой, но "всегда должна быть готова к непредсказуемым событиям".

Кроме того, он назвал проблемы с оснащением румынской армии: из-за большого спроса делать закупки не так-то просто, к тому же в дело осложняет инфляция.

Напомним, о возможности отправки иностранных войск в Украину не раз говорил президент Франции Эмманюэль Макрон. Он даже называл два условия для ввода французского контингента в Украину: прорыв РФ на фронте и запрос Киева.

Между тем в НАТО категорически не хотят направлять войска в Украину. По данным СМИ, это будет закреплено в декларации, которую должны подписать на июльском саммите НАТО в Вашингтоне. При этом НАТО продолжает укреплять свой восточный фланг.