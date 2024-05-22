Глава Закарпатской федерации легкой атлетики Олег Коноваленко попал в скандал из-за двух видео: на одном он подписывает "указ" об отделении Закарпатья от Украины, на другом – тренируется в спортивной куртке с надписью RUSSIA.

Соответствующие кадры опубликовали телеграм-каналы.

"Что будем делать с Закарпатьем? Закарпатье отсоединить нах@й! Ща приказ подпишу!" - говорит Коноваленко на видео в кабинете с портретами Ленина и Сталина.

Федерация легкой атлетики Украины уже отреагировала на видео и обратилась в правоохранительные органы и специальные службы, чтобы те выяснили все обстоятельства действий Коноваленко.

Ранее мы рассказывали, что в соцсетях разгорелся скандал из-за неудачной социальной рекламы с украинским военным Мациевским.

А перед этим известный шоумен и волонтер Сергей Притула попал в скандал из-за оскорбительного комментария по поводу военного.

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