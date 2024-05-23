Сегодня Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект о закрытии отдельных решений в Едином реестре. В соответствии с документом закрыты от общественности будут, в частности, судебные решения по вопросам мобилизации.

Об этом сообщают украинские СМИ.

Официальной причиной закрытия авторы законопроекта называют "чувствительность этой информации в условиях войны".

Напомним, юристы считают, что люди будут массово выигрывать суды по заочно выписанным повесткам, и поэтому в Раде решили такую информацию скрыть.

Ранее правозащитники призвали парламент не ограничивать доступ к решениям в судебном реестре. Кроме прочего они выступили против закрытия решений, вынесенных по искам граждан к ТЦК.

Между тем в Украине апелляционные суды стали массово ужесточать приговоры для граждан, осужденных по 336-й статье Уголовного кодекса об уклонении от призыва во время мобилизации.

Недавно в оборонном комитете заявили, что новым законом о мобилизации "предусмотрено решение суда без апелляции".

Война в Украине идет уже 820-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 23 мая 2024 года в обновляемом онлайне.

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