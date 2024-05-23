Генеральная Ассамблея ООН проголосовала за проект резолюции по геноциду в Сребренице.

Документ под названием "Международный день размышления и памяти о геноциде 1995 года в Сребренице" поддержали 84 страны, 68 стран воздержались от голосования, против проголосовали 19 государств:

Китай,

Россия,

Венгрия,

Антигуа и Барбуда,

Беларусь,

Куба,

Коморские острова,

КНДР,

ДР Конго,

Доминика,

Эритрея,

Эсватини,

Гренада,

Мали,

Никарагуа,

Науру,

Сан-Томе и Принсипи,

Сирия.

Проект резолюции продвигали представители Боснии и Герцеговины, Руанды и Германии, соавторами проекта выступили в основном западные страны. Президент Сербии Александар Вучич отмечал, что Запад хочет принятия проекта резолюции, чтобы "показать неизбежность политического наказания для всех стран с независимой позицией на международной арене".

В проекте резолюции отмечается, что 2025 год ознаменует собой 30-ю годовщину геноцида в Сребренице. Документ состоит из семи пунктов, первый постановляет "провозгласить 11 июля Международным днем размышления и памяти о геноциде 1995 года в Сребренице и отмечать его ежегодно". Проект резолюции безоговорочно осуждает "любое отрицание геноцида в Сребренице как исторического события", а также "действия, прославляющие тех, кто осужден международными судами за военные преступления, преступления против человечности и геноцид, включая тех, кто несет ответственность за геноцид в Сребренице".

Документ также призывает "продолжать преследовать в судебном порядке тех виновных в геноциде в Сребренице лиц, которые еще не предстали перед судом, а также отмечает "важность завершения процесса поиска и идентификации оставшихся жертв геноцида в Сребренице и обеспечения для них достойного погребения". Проект содержит просьбу к генсеку ООН "учредить информационно-просветительскую программу под названием "Геноцид в Сребренице и Организация Объединенных Наций" и приступить к ее реализации с подготовки к 30-й годовщине в 2025 году".

Напомним, президент Республики Сербской анонсировал выход из Боснии и Герцеговины в случае принятия этой резолюции ООН, поскольку документ провозглашает сербов виновниками геноцида.

В марте Совет Безопасности ООН принял резолюцию с требованием немедленно прекратить огонь в Газе.