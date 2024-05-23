Зимой жителям Киева нужно быть готовыми к блэкаутам длительностью в неделю.

Об этом заявил депутат Киеврады Леонид Емец в эфире телемарафона.

В то же время он отметил, что Киев к этому подготовился и уже забронировал соответствующее оборудование для генерации электроэнергии.

По его словам, в столице обустроят около 20 точек, которые обеспечат город водой и электричеством.

Напомним, накануне в ДТЭК сообщили, что выделенных Киеву лимитов "Укрэнерго" не хватит на обеспечение всех потребностей столицы.

Ранее министр энергетики Украины Герман Галущенко говорил, что, несмотря на российские атаки по украинским энергетическим объектам, блэкаута в Украине не будет.

Мы разбирались в отдельном материале, почему в Украине резко ухудшилась ситуация с электричеством и чего ждать дальше.

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