В пятницу, 24 мая, отключения света по всей Украине снова будут идти целый день - с 00:00 до 24:00.

Об этом сообщает пресс-служба компании "Укрэнерго" в своем телеграм-канале.

Теперь объявленная причина – дождливая погода и облачность в большинстве регионов Украины, которая мешает солнечным электростанциям работать на максимальной мощности. Соответственно, в энергосистеме и в дневные часы будет налицо дефицит электроэнергии.

В "Укрэнерго" добавили, что энергопитание объектов критической инфраструктуры не ограничивается.

Напомним, сегодня графики почасовых отключений электроэнергии действуют для всех потребителей в Украине с 00.00 до 24.00.

Ранее в "Укрэнерго" говорили, что Украине нужно готовиться к тому, что графики отключения света будут применяться не только летом, но и зимой.

Также в "Укрэнерго" предупреждали о возможных аварийных отключениях света в вечерние часы.

Мы разбирались в отдельном материале, почему в Украине резко ухудшилась ситуация с электричеством и чего ждать дальше.

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