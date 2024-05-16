Член набсовета "Укрэнерго" Юрий Бойко заявил, что нынешние отключения света могут продлиться в Украине до августа.

Об этом он заявил на пресс-конференции.

"Если говорить о начавшихся сутки назад ограничениях, то в этих условиях нам придется жить, по моим оценкам, до августа. В августе-сентябре ожидаю незначительное улучшение в силу разного набора факторов", - сказал Бойко.

А зима будет "неотвратимо тяжелой" и избежать дефицита в энергосистеме не удастся даже в теплую погоду.

Ранее гендиректор "YASNO" заявил, что Украине хронически не хватает генерации и импорта для текущего уровня потребления.

Война в Украине идет уже 813-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 16 мая 2024 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Из-за ситуации в Харьковской области Владимир Зеленский поручил перенести все международные мероприятия с его участием, запланированные на ближайшие дни. Также СМИ сообщили, что президент отменил свои визиты в Испанию и Португалию.

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