Украине "хронически не хватает генерации и импорта для текущего уровня потребления". Вечером возможен дефицит электроэнергии.

Об этом сообщил генеральный директор энергетической компании YASNO Сергей Коваленко.

Ночью и утром ситуация оказалась хуже прогнозированного, поэтому графики не соблюдались и были экстренные отключения света. Сегодня вечером ситуация может повториться.

"Вчера вечером "Укрэнерго" довел объем лимитов, которые позволили бы работать в графиках, но впоследствии ночью и утром эти объемы ограничений еще несколько раз корректировались. Утром мы безнадежно вывалились из лимитов, поэтому применялись экстренные отключения", - написал он.

Напомним, что по всей стране сегодня введены графики отключения света. Лимиты потребления доведены до каждого региона, узнать графики можно на сайтах и страницах облэнерго.

Война в Украине идет уже 813-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 16 мая 2024 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Из-за ситуации в Харьковской области Владимир Зеленский поручил перенести все международные мероприятия с его участием, запланированные на ближайшие дни. Также СМИ сообщили, что президент отменил свои визиты в Испанию и Португалию.

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