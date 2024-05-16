Сегодня по всей Украине продолжат почасовые отключения света
По всей Украине сегодня действуют графики отключений света. Запланирован импорт от пяти стран ЕС.
Об этом сообщает Укрэнерго.
В энергосистеме за сутки наблюдается значительный дефицит энергетики.
"Сегодня во всех регионах действуют графики почасовых отключений" - говорится в заявлении.
Лимиты потребления доведены до каждого региона, узнать графики можно на сайтах и страницах облэнерго.
Сайты YASNO и ДТЭК упали из-за наплыва пользователей.
Напомним, вчера во всех областях Украине объявлены вынужденные отключения потребителей электроэнергии. С полуночи начали применяться почасовые отключения.
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