По всей Украине сегодня действуют графики отключений света. Запланирован импорт от пяти стран ЕС.

Об этом сообщает Укрэнерго.

В энергосистеме за сутки наблюдается значительный дефицит энергетики.

"Сегодня во всех регионах действуют графики почасовых отключений" - говорится в заявлении.

Лимиты потребления доведены до каждого региона, узнать графики можно на сайтах и страницах облэнерго.

Сайты YASNO и ДТЭК упали из-за наплыва пользователей.

Напомним, вчера во всех областях Украине объявлены вынужденные отключения потребителей электроэнергии. С полуночи начали применяться почасовые отключения.

Ранее в НБУ заявили, что дефицит электроэнергии в Украине, вероятно, сохранится и в следующем году.

Как мы сообщали, в Украине нарастает дефицит электричества и что это значит для граждан и бизнеса.

Война в Украине идет уже 813-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 16 мая 2024 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Из-за ситуации в Харьковской области Владимир Зеленский поручил перенести все международные мероприятия с его участием, запланированные на ближайшие дни. Также СМИ сообщили, что президент отменил свои визиты в Испанию и Португалию.

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