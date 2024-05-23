Еврокомиссар Оливер Вархели признался, что упоминал инцидент с премьером Словакии Робертом Фицо в разговоре с премьером Грузии Ираклием Кобахидзе. По словам еврокомиссара, его слова не были угрозой, их "вырвали из контекста".

Об этом сообщили в Еврокомиссии.

"В связи с заявлением, сделанным премьер-министром Грузии 23 апреля, я хочу выразить мои искренние сожаления, что некоторая часть нашего разговора была вырвана из контекста", – подчеркнул еврокомиссар.

По его словам, он почувствовал необходимость привлечь внимание Кобахидзе к необходимости не обострять уже очень хрупкую ситуацию, принимая закон, который может привести к дальнейшей поляризации на улицах Тбилиси.

Напомним, премьер Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что один из еврокомиссаров "припугнул" его примером покушения на Фицо.

Ранее Кобахидзе говорил, что глобальная "партия войны" пытается втянуть Грузию в войну с Россией.

Также в правящей партии "Грузинская мечта" прокомментировали американский законопроект, который поставил Тбилиси перед выбором: либо жесткие санкции, либо поддержка в зависимости от дальнейших действий с законом об иноагентах.

Мы анализировали в отдельном материале подоплеку разворачивающегося конфликта Грузии и западных стран.