В сети появились фото ночного удара по железной дороге в Харьковской области.

Соответствующие снимки опубликовала 24 мая пресс-служба компании "Укрзализныця" в своем телеграм-канале.

"В результате обстрела повреждены колеи, здания, нерабочие грузовые вагоны и вагон электропоезда. К счастью, без жертв и травмированных. Поезда дальнего и пригородного сообщения курсируют по графику", - говорится в сообщении компании.

Напомним, накануне российские войска нанесли более 10 ударов по Харькову. В результате есть погибшие и раненые. Также зафиксирован прилет по транспортной инфраструктуре.

Война в Украине идет уже 821-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 24 мая 2024 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Вчера военный паблик Deep State сообщил о новом продвижении РФ на востоке Часова Яра и в северной части Клещеевки. Также Минобороны РФ заявило о захвате соседней Андреевки, хотя Украина этого не подтверждала. Продолжаются бои в Харьковской области, но линия фронта там в последние несколько дней не движется. В ГПСУ сообщили об активизации российских ДРГ в Сумской области.

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