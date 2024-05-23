Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал традиционное вечернее обращение в четверг, 23 мая.

Главное из заявлений президента:

Прокомментировал удары по Харькову и области. Сказал, что причина таких ударов то, что ВСУ не дают бить по российской территории западным оружием. Сообщил о заседании Ставки, где докладывали главком ВСУ, министр обороны, главы ГПСУ и разведки. Рассказал о телефонных разговорах с лидерами Северной Македонии, Греции и Норвегии, которые подтвердили свое участие в "саммите мира" в Швейцарии.

Напомним, на днях Зеленский снова призвал Запад разрешить бить по территории РФ его оружием.

Между тем сегодня газета The New York Times написала, что госсекретарь США Энтони Блинкен после поездки в Киев стал сторонником снятия запрета на удары американским оружием по России. В то же время сам Блинкен снова публично высказался против снятия запрета на удары американским оружием по России, однако дал понять, что своим оружием Украина может это делать.

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