Мэр Киева Виталий Кличко объявил об открытии в столице нового пешеходного моста и рекреационной зоны на острове Оболонский. Конструкции для моста были сделаны еще на предприятии "Азовсталь", их доставили в Киев буквально за несколько недель до вторжения.

Видео из новой зоны отдыха опубликовано в телеграм-канале столичного градоначальника.

Пешеходный мост в виде волны соединяет остров с парком "Наталка" и набережной. На острове сделали мощёные дорожки, оборудовали детские и спортивные площадки.

Кличко сообщил, что мост строили на средства иностранных и украинских меценатов. Возводить его начали в 2021 году, но с началом большой войны остановили. Весной 2023 года работы были возобновлены, и после соединения острова с берегом Днепра подрядчики начали обустройство зоны отдыха.

По словам мэра, подсветку основной конструкции моста власти не будут включать - только экономное LED освещение перил.

Ранее власти Киева объявили тендер для строительства метро на Виноградарь почти на 14 миллиардов.

Решение потратить в разгар войны огромную сумму на строительство метро вызвало критику в соцсетях, пользователи которых возмущаясь, какая польза в таких расходах, в то время когда в войсках постоянно говорят о дефиците оружия.

Мы также сообщали, что в Сумской области тендер на строительство опорного пункта за почти 50 миллионов выиграла фирма главы ОВА.