Со вступлением в силу нового закона об ужесточении мобилизации искать военнообязанных будут в том числе через реестр налогоплательщиков.

Об этом сообщил заместитель начальника мобилизационного отдела ТЦК Соломенского района Киева Павел Литвин в интервью изданию "Громадське".

По его словам, в случае необходимости ТЦК выйдет на работодателя человека, разыскиваемого как уклоняющегося от мобилизации, и через руководство места его работы будет организовывать прибытие человека в военкомат.

"Использоваться будут и другие реестры", – добавил Литвин.

Ранее украинских работодателей обязали доставлять своих подчинённых в ТЦК. Об этом говорится в постановлении Кабинета министров №560. Делать это нужно будет после получения распоряжения от ТЦК или местной администрации.

Также мы сообщали, что новый закон о мобилизации обязывает украинский бизнес обеспечивать вручение повесток сотрудникам.

Закон, вступивший в силу 18 мая, закрепил понятие "оповещения", согласно которому предприятия, учреждения и организации станут обязаны не только вести воинский учёт военнообязанных (порядок которого также конкретизируется законом), но и обеспечивать их "оповещение", что включает вручение повесток.