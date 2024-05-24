Министерство энергетики обсуждает с Евросоюзом увеличение импорта электричества в Украину и рассчитывает повысить его до 4 000 МВт.

Об этом сообщил агентству Reuters министр энергетики Герман Галущенко.

Российские обстрелы привели к тому, что энергосистема страны потеряла 8000 МВт-ч генерирующих мощностей. В настоящее время возможная пропускная способность импорта электроэнергии из ЕС ограничена 1700 МВт.

"Мы ведем переговоры. Наша задача – максимизировать эту цифру. Технически мы можем получать более 2000 МВт-ч, даже 2400 МВт-ч. Я уверен, что решение будет принято", – сказал Галущенко агентству.

"Всё будет зависеть от того, как быстро наши европейские коллеги – операторы энергетических систем соседних стран – смогут реализовать проекты по расширению пропускной способности своих сетей", – заявил глава "Укренерго" Владимир Кудрицкий.

Он добавил, что европейским сетевым компаниям требуются время и деньги, чтобы укрепить некоторые из своих подстанций, установить дополнительные трансформаторы или проложить дополнительные линии электропередачи.

"Мы считаем, что от 3500 до 4000 МВт/ч пропускной способности – это то, что мы можем иметь на горизонте пяти лет", – отметил Кудрицкий.

Напомним, после массированных ударов по ТЭЦ Украина импортирует электричество из пяти стран.

Как мы сообщали, по словам гендиректора YASNO, энергосистеме не хватает генерации и импорта для обеспечения текущих мощностей потребления.