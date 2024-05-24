Венгрия работает над "переопределением" статуса членства страны в НАТО, чтобы она могла потенциально отказаться от углубления поддержки Украины со стороны военного блока.

Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на заявление главы венгерского правительства Виктора Орбана.

По его словам, венгерские военные и юристы уже работают над созданием "новой концепции", отличающей страну от других членов Организации Североатлантического договора.

"Наши юристы и офицеры упорно трудятся, чтобы увидеть, как Венгрия может сохранить свое членство в НАТО таким образом, чтобы ей не пришлось участвовать в действиях военного блока за пределами территории Альянса", - добавил Орбан.

Напомним, ранее Венгрия заявила, что будет блокировать выделение Евросоюзом военной помощи Украине на два миллиарда евро.

Также мы писали, что Венгрия наложила вето на резолюцию Совета Европы о признании безальтернативности "мирного плана" Украины.

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