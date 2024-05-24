В Крюковщине Киевской области задержали мужчину, который зашел в магазин с гранатой.

Видео задержания опубликовали столичные телеграм-каналы.

На кадрах можно заметить, что мужчина одет в камуфляжную форму.

Ранее мы рассказывали, что в Киеве мужчина угрожал взорвать гранату в квартире во время ссоры с женой. Его задержали и нашли в квартире три гранаты. Изъятые боеприпасы направлены на экспертизу. Мужчине грозит до семи лет лишения свободы.

А перед этим в Киеве серийные воры квартир и магазинов, ограбившие зоомагазин, пытались взорвать оперативников гранатой при задержании. Один грабитель угрожал правоохранителям ножом, достал из кармана боевую гранату и выдернул кольцо. Боеприпас удалось перехватить и разрядить.

Война в Украине идет уже 821-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 24 мая 2024 года в обновляемом онлайне.

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