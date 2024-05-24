Украинская армия планирует контрнаступление в Харьковской области, чтобы оттеснить войска России, захватившие территорию на северо-востоке региона.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на заявления украинских военных.

Агентство сообщает, что украинские войска остановили наступление россиян, которые открыли новый фронт, однако не смогли достичь своей цели по созданию буферной зоны до 30 км.

Также Bloomberg пишет, что РФ накапливает войска и вдоль границы в Сумской области, однако в Генштабе сообщили, что там усилена оборона, и военные избегут просчетов, которые позволили россиянам быстро продвинуться в Харьковской области.

Напомним, сегодня в Генштабе сообщили, что ВСУ остановили армию РФ на севере Харьковской области и ведут контрнаступательные действия.

Между тем в ГБР обвинили 28 украинских командиров в захвате россиянами десяти поселков под Харьковом.

Война в Украине идет уже 821-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 24 мая 2024 года в обновляемом онлайне.

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