Зеленский сообщил, что в новом пакете американской помощи Украине есть дальнобойные ракеты
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что сегодняшний пакет военной помощи от США "включает в себя столь необходимые ракеты большой дальности".
Соответствующий пост Зеленский опубликовал в соцсети X (ранее Twitter).
"Этот пакет имеет решающее значение сейчас, поскольку противник усиливает атаки на линии фронта", - добавил президент Украины.
Напомним, в перечне, который опубликовал Пентагон, ракеты большой дальности отдельным пунктом указаны не были, скорее всего войдя в пункт "боеприпасы для HIMARS" или "высокоточные авиационные боеприпасы".
Ранее газета The New York Times писала, что Украина уже тайно получила от США более 100 дальнобойных ракет ATACMS и применила их по РФ.
Между тем сегодня канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия не будет передавать Украине ракеты Taurus, поскольку украинцы "не смогут сами программировать их", а своих солдат Берлин туда не отправит из-за "риска эскалации".
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