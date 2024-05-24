Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что сегодняшний пакет военной помощи от США "включает в себя столь необходимые ракеты большой дальности".

Соответствующий пост Зеленский опубликовал в соцсети X (ранее Twitter).

"Этот пакет имеет решающее значение сейчас, поскольку противник усиливает атаки на линии фронта", - добавил президент Украины.

Напомним, в перечне, который опубликовал Пентагон, ракеты большой дальности отдельным пунктом указаны не были, скорее всего войдя в пункт "боеприпасы для HIMARS" или "высокоточные авиационные боеприпасы".

Ранее газета The New York Times писала, что Украина уже тайно получила от США более 100 дальнобойных ракет ATACMS и применила их по РФ.

Между тем сегодня канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия не будет передавать Украине ракеты Taurus, поскольку украинцы "не смогут сами программировать их", а своих солдат Берлин туда не отправит из-за "риска эскалации".

Война в Украине идет уже 821-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 24 мая 2024 года в обновляемом онлайне.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.