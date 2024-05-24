Точность западного оружия в Украине упала в десять раз по причине работы российских систем РЭБ

Точность ряда видов западного вооружения в Украине снизилась в десять раз по причине работы российских систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на конфиденциальные украинские оценки.

Издание пишет, что после того, как уровень точности некоторых видов американского вооружения значительно снизился, Киев прекратил их использование. Речь идет о вооружении, которое имеет спутниковое наведение. В частности, снаряды Excalibur и системы HIMARS.

"Например, уровень успеха снарядов Excalibur, разработанных США, резко упал в течение нескольких месяцев – до менее 10 процентов поражений целей", – рассказал источник.

По данным издания, 6 месяцев назад, после того, как украинцы сообщили о проблеме, Вашингтон прекратил поставки снарядов Excalibur.

The Washington Post пишет, что еще до того, как Соединенные Штаты прекратили поставки, украинские артиллеристы в большинстве прекратили использование Excalibur, поскольку они тяжелее других снарядов в использовании.

Что касается российской РЭБ, то утверждается, что она также препятствует работе украинских пилотов: "Для украинских пилотов нет открытых окон, где они чувствуют, что не находятся под прицелом".

Относительно HIMARS издание сообщает, что они в течение первого года применения успешно уничтожали составы с вооружением россиян и командные пункты, но на второй год и их начал глушить российский РЭБ.

Как пишет The Washington Post, эта неэффективность привела к тому, что очень дорогие снаряды все чаще использовали для поражения менее приоритетных целей.

Киев до сих пор считает свои ракеты HIMARS эффективными, но российское глушение может привести к тому, что они будут промахиваться примерно на 15 метров и более.

Ранее украинский военный заявил о десятикратном преимуществе россиян в беспилотниках, а также о том, что Украина увеличила производство дальнобойных беспилотников в десять раз.