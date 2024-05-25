Правительство Украины рассматривает поднятие акцизов на табак, алкоголь и топливо.

Об этом сообщила член финансового комитета Верховной Рады Ольга Василевская-Смаглюк в эфире телеканала "Киев24".

Кроме того, по ее словам, до конца года также возможно введение военного сбора для ФЛП.

Ранее сообщалось, что Кабинет министров Украины одобрил законопроект о повышении акцизов на топливо и алкоголь с 1 июля. Проект называется "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно приближения законодательства Украины к законодательству Европейского Союза в части акцизного налога".

Также недавно журнал Forbes писал, что Министерство финансов Украины планирует повышение НДС и военного сбора. Законопроект уже в разработке и может попасть в Раду конце июня – начале июля.

Военный сбор планируют повысить с 1,5 до 5%, говорят депутаты. Аналогичную ставку налога в 5% могут ввести и для ФЛП. Также "ведутся дискуссии" о повышении НДС на 2-3%.

Кроме того, глава комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев заявил, что в 2024 году на нужды ВСУ в бюджете Украины не хватает не менее 300 миллиардов гривен, поэтому "альтернативы повышению налогов нет".