Россияне атаковали Харьков 4 ракетами С-300. Подробности прилета
В ночь на 25 мая российские войска атаковали Харьков и Харьковский район 4 ракетами типа С-300.
Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура.
"В Слободском районе одно попадание зафиксировано по строительству лицея, другое в промышленной зоне. Без травмированных. Повреждены 15 частных автомобилей и фасад 9-ти этажного жилого дома" - говорится в сообщении.
В Харьковском районе два попадание на открытой местности, без пострадавших.
Мэр города Игорь Терехов подтвердил прилет по лицею в Слободском районе.
"В результате попадания ракеты С-300 разрушена мастерская образовательного учреждения, 31 автомобиль, частично разрушен основное здание заведения, выбиты стекла в нескольких многоэтажках вокруг. Пострадал и супермаркет поблизости. Информация о погибших и раненых не поступала", - заявил Терехов.
Недавно россияне ударили по железной дороге в Харьковской области. В результате обстрела повреждены колеи, здания, нерабочие грузовые вагоны и вагон электропоезда.
Напомним, накануне российские войска нанесли более 10 ударов по Харькову. В результате есть погибшие и раненые. Также зафиксирован прилет по транспортной инфраструктуре.
Также в Чугуеве утром россияне атаковали детсад, восемь человек ранены. Накануне Россия сбросила управляемые авиабомбы на детский сад в поселке Золочев Богодуховского района.