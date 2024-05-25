В ночь на 25 мая российские войска атаковали Харьков и Харьковский район 4 ракетами типа С-300.

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура.

"В Слободском районе одно попадание зафиксировано по строительству лицея, другое в промышленной зоне. Без травмированных. Повреждены 15 частных автомобилей и фасад 9-ти этажного жилого дома" - говорится в сообщении.

В Харьковском районе два попадание на открытой местности, без пострадавших.

Мэр города Игорь Терехов подтвердил прилет по лицею в Слободском районе.

"В результате попадания ракеты С-300 разрушена мастерская образовательного учреждения, 31 автомобиль, частично разрушен основное здание заведения, выбиты стекла в нескольких многоэтажках вокруг. Пострадал и супермаркет поблизости. Информация о погибших и раненых не поступала", - заявил Терехов.

Недавно россияне ударили по железной дороге в Харьковской области. В результате обстрела повреждены колеи, здания, нерабочие грузовые вагоны и вагон электропоезда.

Напомним, накануне российские войска нанесли более 10 ударов по Харькову. В результате есть погибшие и раненые. Также зафиксирован прилет по транспортной инфраструктуре.

Также в Чугуеве утром россияне атаковали детсад, восемь человек ранены. Накануне Россия сбросила управляемые авиабомбы на детский сад в поселке Золочев Богодуховского района.