Россия будет пробовать захватить Украину полностью для возможной войны с НАТО, чтоб использовать украинский военный потенциал.

Об этом сообщает отчет ISW.

В отчете подчеркивается, что Кремль будет рассматривать любые исходы, кроме капитуляции Украины, как угрозу для способности России вести войну против НАТО.

Кроме того, российские военные лидеры, планирующие войну против НАТО, должны учитывать, что Украина может участвовать в такой войне на стороне Альянса, независимо от своего членства в нем.

Аналитики ISW считают, что фронт с НАТО вдоль всей западной границы России в Европе представляет серьезные проблемы для российских военных. Однако поражение Украины позволило бы агрессору развернуть силы вдоль всего восточного фланга Европы, от Черного моря до Финляндии.

"Победа в Украине не только устранила бы угрозу Украины как потенциального противника во время возможной войны с НАТО, но и обеспечила бы Россию дополнительными ресурсами и людьми, необходимыми для широкомасштабной конфронтации с Альянсом", - говорится в отчете ISW.

Указывается, что независимо от того, каким образом победа России разделит Украину между аннексированными территориями и марионеточным государством под контролем Кремля. Россия получит доступ к миллионам людей, которых можно будет принудить к военной службе, а также к значительной части ресурсов и промышленного потенциала Украины.

"Поэтому Путин и Кремль, вероятно, рассматривают победу в Украине как предпосылку для ведения войны с НАТО. А любое прекращение огня или урегулирование путем переговоров, не предусматривающее полной капитуляции Украины, - как временную паузу в их усилиях по уничтожению независимого украинского государства", - отмечается в отчете ISW.

Ранее премьер Венгрии заявил, что Россия вряд ли нападет на НАТО, поскольку не может победить даже Украину. Венгерский политик также отметил, что военный потенциал НАТО значительно превышает объём вооружений украинской армии.

The Wall Street Journal писала, что в Евросоюзе обеспокоены риском конфликта с Россией в случае успеха Кремля в Украине.