Российский сенатор Дмитрий Рогозин обвинил США в причастности к удару дронами по стратегической радиолокационной станции раннего предупреждения в Армавире, снимки повреждений которой появились в сети.

Станция в Армавире входит в состав сил ядерного сдерживания России, атака на которые, согласно военной доктрине РФ, является поводом для применения Москвой ядерного оружия.

"Конечно, можно допустить, представить себе вероятность того, что удар, если это, конечно, не фейк ВСУ, был нанесён по собственной инициативе Киева. Однако с учётом глубочайшей вовлеченности Вашингтона в этот вооруженный конфликт версию о том, что США не знают об украинских планах нанесения ударов по системе противоракетной обороны России, можно отбросить. Вашингтону придется отвечать по полной», - написал Рогозин.

Он добавил, что "мы стоим не то что на пороге, а уже на краю, за которым начнется обвал стратегической безопасности ядерных держав".

Отметим, что ни Украина, ни РФ официально не подтверждали удара по станции в Армавире.

Удар по российской стратегической радиолокационной станции раннего предупреждения в Армавире обратил на себя внимание и на Западе.

Издание The War Zone задается вопросом, какая будет реакция на это России и как это в целом повлияет на ситуацию по войне в Украине и вокруг нее.

Издание пишет, что удар подтверждают спутниковые снимки, сделанные Planet Labs 23 мая.

"В Армавире находятся сверхвысокочастотные радары, являющиеся частью российской системы раннего предупреждения о ядерных баллистических ракетах", - поясняют эксперты.

"Похоже, это первая в своем роде атака на объект, связанный с общей стратегической обороной России. По сути, это указывает на новое и тревожное измерение конфликта, особенно когда речь идет о потенциальном использовании ядерного оружия. Независимо от прямого отношения Армавира к конфликту в Украине или точных целей удара по этому объекту, он имеет гораздо более широкие последствия. Два комплекса "Воронеж-ДМ" на объекте являются ключевой частью более крупной российской сети стратегического раннего предупреждения, и их потеря, даже временная, может лишь ухудшить способность РФ обнаруживать приближающиеся ядерные угрозы", пишет издание.

Он также выпадает опасения по поводу того, как это может повлиять на способность всей российской сети стратегического предупреждения оценивать потенциальные угрозы и устранять ложные срабатывания из-за возможной потери перекрывающегося покрытия в определенных областях.

"Кроме того, нападение на Армавир может соответствовать условиям, которые российское правительство публично изложило в 2020 году для действий, которые могут спровоцировать ответный ядерный удар. Российская сеть раннего предупреждения является частью более широкой политики ядерного сдерживания страны", - говорится в материале.

Издание напоминает, что как раз накануне удара начались учения нестратегических ядерных сил России, которые "возобновили дискуссии о пороговых значениях для потенциального применения Россией ядерного оружия в Украине".

"Еще предстоит понять, как именно Россия отреагирует на нападение на Армавир, которое потенциально может включать в себя новые ядерные сигналы властям Украины, а также ее западным партнерам. В любом случае, Армавир будет иметь значительные последствия и может быть признаком того, что побочный эффект от войны внутри Украины принимает новую форму", - пишет издание.

Накануне в РФ начались учения по использованию тактического ядерного оружия. В ведомстве заявили, что в рамках первого этапа "отрабатываются задачи получения боеприпасов для "Искандера" и скрытного выдвижения в назначенный район