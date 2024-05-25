В Госпогранслужбе Украины разъяснили порядок выезда детей за границу
Государственная пограничная служба Украины опубликовала разъяснение о выезде детей за границу.
Информация появилась на официальном сайте Госпогранслужбы.
Сообщается, что дети, которым не исполнилось 16 лет, могут пересекать границу:
- в сопровождении обоих родителей;
- одного из родителей;
- близким родственником;
- с другими уполномоченными лицами.
В первых двух случаях никаких дополнительных разрешений для выезда за границу делать не придется.
Если ребёнок выезжает за границу с близким родственником, то на КПП придется показать свидетельство о рождении ребёнка, а также документ, подтверждающий семейные связи.
Если в сопровождении постороннего лица, то нужно оформить соответствующие документы.
Родители должны прийти к нотариусу и оформить нотариально утвержденное заявление о том, что они согласны на выезд ребенка в сопровождении этого лица.
Оформить разрешение может и один из родителей. Для этого придется обратиться в орган опеки и попечительства. Там нужно предоставить письменное заявление, в котором будет указано, что он или она согласны, чтобы ребенок пересекал границу в сопровождении того или иного лица.
Ранее пограничнки сообщали, что на границе с Польшей наблюдается скопление автомобилей на выезд из Украины.
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