Государственная пограничная служба Украины опубликовала разъяснение о выезде детей за границу.

Информация появилась на официальном сайте Госпогранслужбы.

Сообщается, что дети, которым не исполнилось 16 лет, могут пересекать границу:

в сопровождении обоих родителей;

одного из родителей;

близким родственником;

с другими уполномоченными лицами.

В первых двух случаях никаких дополнительных разрешений для выезда за границу делать не придется.

Если ребёнок выезжает за границу с близким родственником, то на КПП придется показать свидетельство о рождении ребёнка, а также документ, подтверждающий семейные связи.

Если в сопровождении постороннего лица, то нужно оформить соответствующие документы.

Родители должны прийти к нотариусу и оформить нотариально утвержденное заявление о том, что они согласны на выезд ребенка в сопровождении этого лица.

Оформить разрешение может и один из родителей. Для этого придется обратиться в орган опеки и попечительства. Там нужно предоставить письменное заявление, в котором будет указано, что он или она согласны, чтобы ребенок пересекал границу в сопровождении того или иного лица.

Ранее пограничнки сообщали, что на границе с Польшей наблюдается скопление автомобилей на выезд из Украины.

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