Некоторых украинцев, имеющих право на выезд за границу, обязали показывать военно-учетные документы. Список
Некоторые военнообязанные украинцы 18-60 лет, имеющие право на выезд за границу, все равно будут обязаны показывать пограничникам свои военно-учетные документы. Такая норма заложена в закон об ужесточении мобилизации, который вступает в силу 18 мая.
Об этом сообщила Госпогранслужба в комментарии украинскому СМИ.
Предъявлять военно-учетные документы для проверки обяжут:
- имеющих бронь на период мобилизации и на военное время;
- признанных в соответствии с заключением военно-врачебной комиссии непригодными к военной службе по состоянию здоровья;
- лиц, на иждивении которых находятся трое и более детей в возрасте до 18 лет;
- самостоятельно воспитывающих ребенка;
- имеющих ребенка (детей) в возрасте до 18 лет и супруга, который проходит военную службу;
- другие категории лиц, определенные ст. 23 закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".
Документ не придется показывать:
- лицам с инвалидностью;
- сопровождающим лиц с инвалидностью и детей с инвалидностью;
- водителям, осуществляющим перевозки медицинских грузов и гуманитарной помощи, международные перевозки грузов и пассажиров;
- определенным лицам на отдельных должностях и на государственной службе, работникам предприятий железнодорожного транспорта и относящимся к морской и авиационной отраслям.
Для лиц из второго перечня порядок выезда остается неизменным.
"Страна" подробно рассказывала о том, что поменяется для украинцев с 18 мая после вступления в силу закона об ужесточении мобилизации.
Между тем украинские дальнобойщики считают, что украинский рынок перевозок из-за ужесточения мобилизации и порядка выезда за рубеж займут поляки.
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