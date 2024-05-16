Некоторые военнообязанные украинцы 18-60 лет, имеющие право на выезд за границу, все равно будут обязаны показывать пограничникам свои военно-учетные документы. Такая норма заложена в закон об ужесточении мобилизации, который вступает в силу 18 мая.

Об этом сообщила Госпогранслужба в комментарии украинскому СМИ.

Предъявлять военно-учетные документы для проверки обяжут:

имеющих бронь на период мобилизации и на военное время;

признанных в соответствии с заключением военно-врачебной комиссии непригодными к военной службе по состоянию здоровья;

лиц, на иждивении которых находятся трое и более детей в возрасте до 18 лет;

самостоятельно воспитывающих ребенка;

имеющих ребенка (детей) в возрасте до 18 лет и супруга, который проходит военную службу;

другие категории лиц, определенные ст. 23 закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

Документ не придется показывать:

лицам с инвалидностью;

сопровождающим лиц с инвалидностью и детей с инвалидностью;

водителям, осуществляющим перевозки медицинских грузов и гуманитарной помощи, международные перевозки грузов и пассажиров;

определенным лицам на отдельных должностях и на государственной службе, работникам предприятий железнодорожного транспорта и относящимся к морской и авиационной отраслям.

Для лиц из второго перечня порядок выезда остается неизменным.

"Страна" подробно рассказывала о том, что поменяется для украинцев с 18 мая после вступления в силу закона об ужесточении мобилизации.

Между тем украинские дальнобойщики считают, что украинский рынок перевозок из-за ужесточения мобилизации и порядка выезда за рубеж займут поляки.