Украина может потерять новые территории, если США не согласятся на переговоры с РФ.

Об этом заявил российский посол Анатолий Антонов в интервью журналу Newsweek.

"Если предложения России о мирных переговорах в Вашингтоне снова будут проигнорированы, украинцы потеряют гораздо больше территории, чем имеют сейчас", – заявил дипломат.

По его словам, "любые российско-украинские договорённости должны учитывать ситуацию на местах".

"Отступление или отход Вооруженных Сил Российской Федерации к гипотетическим разделительным линиям исключены. Напомним: существует Конституция России. Там чётко обозначены границы нашего государства, в которое входят новые субъекты федерации", – заявил Антонов.

Он заявил, что РФ готова к переговорам, а заявления США о нежелании Москвы их вести Антонов рассматривает "как целенаправленную попытку перевернуть всё с ног на голову".

Также он заявил, что "Российской Федерации нужны реальные, юридически закреплённые на бумаге гарантии безопасности". И повторил тезис Путина о "нелегитимности" Зеленского.

"Исходя из нынешней ситуации в Украине, непонятно, кто именно может подписать документ, учитывая окончание срока полномочий Зеленского", – добавил Антонов.

По его мнению, для этого у Зеленского "просто нет полномочий".

Напомним, вчера Путин заявил, что не считает Зеленского легитимным президентом Украины.

Ранее в новостном агентстве Reuters писали, что в Кремле готовы прекратить войну в Украине и не собираются атаковать страны НАТО.