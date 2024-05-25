Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что от лидеров других стран звучат предложения об остановке войны по линии фронта и выдвинул новый аргумент против этого.

Соответствующее заявление Зеленский сделал в интервью журналистам издания "Орда".

По его словам, россияне продвинулись на 10 километров в глубь Харьковщины, но не смогли подвести тяжёлую технику ближе к городу, потому что её уничтожают ВСУ. При прекращении огня, по мнению Зеленского, они сразу "передвинут её" вперёд.

"Мне сказал один лидер (не хочу говорить какой): "Давай сейчас на какой-то период остановим и посмотрим". Я говорю: "Хорошо, скажи мне, кто берёт ответственность, что россияне не подведут технику на нашу территорию? Для нас это очень опасно", – заявил Зеленский.

При этом он не уточнил, что помешает ВСУ уничтожить эту технику, если она начнёт стрелять, так же, как её уничтожают сейчас.

Возможно, президент имел в виду, что россияне, воспользовавшись прекращением огня выстроят вблизи линии фронта укрепления и разместят тяжёлое оружие там. Но то же самое (выстроить мощные укрепления благодаря перемирию) сможет сделать и украинская армия.

Ранее Зеленский заявил, что россияне хотят оттянуть силы ВСУ на север Харьковщины, чтобы продвинуться на востоке области.

Также, как мы сообщали, президент Украины назвал запрет бить западным оружием по России причиной ударов по Харькову.