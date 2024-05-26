В Италии два вице-премьера выступают против снятия запрета на удары по России западным оружием.

Так они прокомментировали соответствующий призыв генсека НАТО Йенса Столтенберга, пишет Giornale di Brescia.

"Выбор Киева – это выбор Киева. Мы не отправим итальянского солдата в Украину, и военные инструменты, отправленные Италией, будут использоваться внутри Украины, мы работаем ради мира", - заявил отвечающий за внешнюю политику замглавы правительства Антонио Таяни.

Вице-премьер Маттео Сальвини также заявил, что о снятии запрета с Киева "речи не идет". "Мы хотим мира, а не прихода третьей мировой войны", - добавил политик.

"Конечно, мы даже не говорим об этом. Я не хочу, чтобы итальянская бомба начала убивать в странах, с которыми мы не воюем", - добавил Сальвини.

Напомним, Столтенберг считает, что пора снимать ограничение на применение оружия, предоставленного Украине. Он заявил, что Украина имеет право защищаться.

Война в Украине идет уже 823-й день. Следим за последними новостями и ключевыми событиями 26 мая 2024 года в обновляемом онлайне.

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