Глава НАТО призвал разрешить Украине бить западным оружием по целям на территории России
Глава НАТО Йенс Столтенберг считает, что пора снимать ограничение на применение оружия, предоставленного Украине.
"Это агрессивная война России против Украины. Украина имеет право защищаться. И это включает в себя удары по целям на территории России", - сказал Йенс Столтенберг в интервью британскому The Economist.
"Пришло время союзникам подумать, следует ли им снять некоторые ограничения, которые они наложили на использование оружия, которое они предоставили Украине. Но мы не будем напрямую участвовать с территории НАТО в боевых действиях над или на территории Украины. Особенно сейчас, когда в Харькове, недалеко от границы, идет много боевых действий, из-за того, что Украина не имеет возможности использовать это оружие против законных военных целей на территории России, ей очень трудно защитить себя", - добавил генсек.
По его словам, у НАТО нет намерения отправлять наземные войска Альянса в Украину.
"Потому что наша цель… была двоякой: поддержать Украину, как мы это делаем, но также гарантировать, что мы не переведем это в полномасштабный конфликт. Мы не будем стороной конфликта", - считает генсек.
В интервью Столтенберг предупредил Россию, что кибератаки могут активировать статью 5, если они будут серьезными.
"Если это будет масштабно… тогда мы сможем применить статью 5 и отреагировать не только в киберпространстве, но и в других сферах, чтобы защитить союзников по НАТО", - заявил он.
Ранее в НАТО признали, что армия России достигла локальных успехов в Харьковской области.
Известно, что премьер-министр Польши Дональд Туск признал присутствие в Украине солдаты НАТО.