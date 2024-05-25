Глава НАТО Йенс Столтенберг считает, что пора снимать ограничение на применение оружия, предоставленного Украине.

"Это агрессивная война России против Украины. Украина имеет право защищаться. И это включает в себя удары по целям на территории России", - сказал Йенс Столтенберг в интервью британскому The Economist.

"Пришло время союзникам подумать, следует ли им снять некоторые ограничения, которые они наложили на использование оружия, которое они предоставили Украине. Но мы не будем напрямую участвовать с территории НАТО в боевых действиях над или на территории Украины. Особенно сейчас, когда в Харькове, недалеко от границы, идет много боевых действий, из-за того, что Украина не имеет возможности использовать это оружие против законных военных целей на территории России, ей очень трудно защитить себя", - добавил генсек.

По его словам, у НАТО нет намерения отправлять наземные войска Альянса в Украину.

"Потому что наша цель… была двоякой: поддержать Украину, как мы это делаем, но также гарантировать, что мы не переведем это в полномасштабный конфликт. Мы не будем стороной конфликта", - считает генсек.

В интервью Столтенберг предупредил Россию, что кибератаки могут активировать статью 5, если они будут серьезными.

"Если это будет масштабно… тогда мы сможем применить статью 5 и отреагировать не только в киберпространстве, но и в других сферах, чтобы защитить союзников по НАТО", - заявил он.

Ранее в НАТО признали, что армия России достигла локальных успехов в Харьковской области.

Известно, что премьер-министр Польши Дональд Туск признал присутствие в Украине солдаты НАТО.