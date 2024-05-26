Британия хочет заставить всех 18-летних служить в армии в течение года - или как альтернатива отказаться от выходных для выполнения "гражданских обязанностей". Таким образом в стране хотят вернуть обязательный призыв в армию.

Об этом пишет Daily Mail со ссылкой на "план-бомбу" премьера Британии Риши Сунака, которым он поделился с редакцией.

Если консерваторы победят на предстоящих выборах, новые правила вступят в силу в сентябре следующего года.

Согласно плану, выпускники школ будут обязаны провести год на постоянной службе в вооруженных силах - либо заниматься по выходным волонтерством в полиции, а также Национальной службе здравоохранения.

Сунак ссылается на опыт Швеции, Норвегии, Франции и Дании, которые уже в той или иной форме внедрили такой подход. В "плане Сунака" говорится, что одна из целей - преодолеть "вялость многих молодых людей" ввиду роста военной напряженности в мире.

Ранее Сунак заявил, что Великобритания хочет перевести оборонную промышленность на военные рельсы.

Напомним, заместитель главы штаба обороны королевства Роб Магован заявил, что британские военные "не смогут воевать с Россией дольше двух месяцев".