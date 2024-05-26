Вчера паблик Deep State сообщил о потере Уманского на Авдеевском направлении. Власти Украины этого не подтверждали. Генштаб вчера сообщал о штурмах в районе Уманского.

Это село, как мы уже рассказывали, является важным пунктом обороны ВСУ в направлении Селидово и Покровска. Накануне на том же участке была, вероятно, захвачена деревня Нетайлово.

Также, по данным паблика, россияне продвинулись в Ивановке на Купянском направлении. Генштаб ситуацию там в последней сводке не комментировал. Но позавчера ГШУ заявлял о "частичном успехе" противника в районе этого села. РФ вчера заявила о захвате Ивановки.

В целом по Сватово-Купянскому фронту в последние дни идет серьезная активизация россиян. Как мы уже сообщали, они штурмуют Берестовое и подходят к Стельмаховке.

Американский "Институт изучения войны" в сегодняшнем отчете также пишет о продвижении россиян в Красногоровке к западу от Донецка. В Генштабе подтвердили, что российские войска "пытаются продвинуться" в этом городе, но "Силы обороны принимают неотложные меры по стабилизации обстановки и сдерживанию превосходящего врага".

Судя по карте, РФ контролирует менее половины Красногоровки.

На Харьковском направлении бои, похоже, принимают более позиционный характер, об изменениях линии фронта мало что известно. "Институт изучения войны" считает, что на данном этапе россияне заняли оборону и пытаются нарастить численность своей Северной группировки войск - после чего, возможно, последует усиление наступательных операций в этом районе.

По оценкам американских экспертов, для второй фазы операции на севере Харьковской области, россиянам потребуется от 50 000 до 70 000 человек (по первоначальным оценкам, наступление началось вдвое меньшими силами). Предварительным условием начала второй фазы наступления в "Институте" считают захват Волчанска.