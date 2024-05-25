Ситуация на фронте на это утро претерпела ряд изменений. Россияне продвинулись на двух участках - в северной части Клещеевки под Бахмутом (о значении этого участка мы писали здесь - Ред.), а также на Авдеевском направлении - у Архангельского и Уманского.

Об этом сообщает Deep State.

Уманское, судя по карте Deep State, полностью перешло в "серую зону". Российские паблики утверждают, что это село полностью захвачено, но Украина этого не подтверждала.

Считается, что Уманское находится на линии обороны, которую ВСУ выстраивали после отступления из Авдеевки для защиты Покровска. Эта линия опирается на ряд водоемов.

Генштаб ВСУ пишет, что под Очеретино россияне имеют частичный успех восточнее Евгеньевки, и украинские войска "принимают активные меры по восстановлению утраченного положения". Это также движение на запад, в сторону Покровска.

Также Генштаб в своей вчерашней сводке заявил о "частичном успехе" РФ на Купянском направлении.

"В настоящее время продолжаются бои вблизи Новоегоровки, Петропавловки и Ивановки. На двух последних участках враг имеет частичный успех, ситуация напряжена. Силами обороны Украины принимаются активные меры по стабилизации обстановки", - говорится в сводке.

Петропавловка расположена к востоку от Купянска, недалеко от города, а Ивановка - юго-восточнее, в районе Кисловки на трассе из Сватово в Купянск.

Американский "Институт изучения войны" фиксирует несколько других продвижений РФ. В частности, на Сватовском направлении - на востоке Берестового и в направлении Стельмаховки. А также южнее - у Макеевки под Кременной.

Кроме того, возобновились бои под Новомихайловкой (Угледарское направление). Ранее о продвижении РФ там писали российские паблики. "Институт" подтверждает, что россияне продвинулись к юго-западу от недавно захваченного поселка.

На Харьковском направлении российские войска недавно подошли к разрушенному мосту через реку Волчья к юго-востоку от села Тихого (восточнее Волчанска). По этой реке в основном проходит линия фронта.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что россияне хотят оттянуть силы ВСУ на север Харьковщины, чтобы продвинуться на востоке.

Война в Украине идет уже 822-й день. Следим за последними новостями и ключевыми событиями 25 мая 2024 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. В материале рассказывается об активизации слухов о скором окончании войны, смертях в ТЦК и саммите в Швейцарии, который Байден не поедет.

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