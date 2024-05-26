Румынские пограничники задержали двух мужчин, которые подозреваются в нападении на украинских пограничников в Закарпатской области во время нелегального пересечения границы.

Об этом "Стране" рассказали источники в правоохранительных органах.

"Задержаны двое граждан Украины, которые проживают в Запорожской области, а именно Боярко А.С. 1988 года рождения и Нежижим Р.М. 1993 года рождения. Готовиться запрос на их экстрадицию", - говорит источник.

Он также сказал, что по данному факту открыто уголовное дело по статьям об умышленном насилии в отношении сотрудника правоохранительного органа и за воровство.

Подозреваемым грозит от семи до девяти лет лишения свободы.

Напомним, на Закарпатье мужчины напали на пограничников. После выстрелов и драки они похитили оружие и скрылись в Румынии. Мужчины произвели пять выстрелов в сторону пограничника во время бегства.

Нарушителям с оружием пограничников удалось скрыться.

Ранее мы сообщали, что в Винницкой области пограничники открыли огонь по человеку, который хотел нелегально перейти границу, чтоб попасть в Молдову. Мужчина оказал сопротивление при задержании.