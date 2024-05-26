Военный и сотрудник районного ТЦК во Львове Владимир Гренюх заявил, что из 100% людей, получивших повестки, в ТЦК приходят только 2%.

Об этом он заявил в интервью "Эспрессо".

"То, что сейчас происходит, правильно. Из 100% людей, получивших повестки, приходят всего 2%. У меня есть уже погибшие собратья, а есть те, которых нужно менять. Поймите правильно: бригады по 2-3 года находятся в зоне боевых действий, надо производить замены", - сказал военный.

Напомним, украинских работодателей обязали доставлять своих подчинённых в ТЦК. Об этом говорится в постановлении Кабинета министров №560. Делать это нужно будет после получения распоряжения от ТЦК или местной администрации.

Также мы сообщали, что новый закон о мобилизации обязывает украинский бизнес обеспечивать вручение повесток сотрудникам.

Война в Украине идет уже 823-й день. Следим за последними новостями и ключевыми событиями 26 мая 2024 года в обновляемом онлайне.

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