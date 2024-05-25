В Запорожье врачам, которые судятся против закрытия местного онкоцентра, выдают повестки. Работники онкологической больницы требуют отменить решение главы Запорожской ОВА Ивана Федорова о ее ликвидации и присоединении к областной поликлинике.

Об этом идет речь в петиции, которую подали президенту.

Петиция собрала уже более 11 тысяч подписей. Также коллектив онкобольницы подал в суд, заявляя, что без специализированного лечения могут остаться тысячи пациентов.

По словам директора онкоцентра Михаила Есаянца, после этого на него и коллектив началось давление - путем выдачи повесток тем врачам, которые подписали иск в суд.

"Иск подписали 10 человек. 15 мая моего заместителя Юрия Баршака у его дома поймали представители ТЦК и выписали ему повестку", — заявил Есаянц в комментарии ТСН.

"Потом стало известно, что этот "заказ". Через день ему позвонили из его ТЦК и спросили о том, почему он числится как лицо, находящееся в розыске. Выяснилось, что в розыск его объявили 11 мая. 21 мая пришло распоряжение, чтобы определенные наши сотрудники явились в ТЦК. Список людей - перечень тех, кто подписал заявление в суд. Вот такая история. Я расцениваю это как административное давление с помощью ТЦК, используя то, что сейчас война. А вчера, 23 мая, принесли повестку мне. Я поехал в ТЦК, простоял около 3 часов в очереди. Об этом сообщил руководству ТЦК, добавив что готов появиться", - рассказал директор больницы.

В местной ОВА ситуацию комментировать отказались.

Ранее в ТЦК объяснили, какие документы нужно брать мужчинам, выходя на улицу.

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"Это не курьеры или игрушки, это специалисты топ-уровня: архитекторы, разработчики, девопсы. Именно инженеры – наш стратегический ресурс", - добавил министр.

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