Каневскую гидроэлектростанцию планируют перестроить и соорудить под землёй.

Об этом глава "Укргидроэнерго" Игорь Сирота заявил в интервью украинским СМИ.

По его мнению, Каневская гидроаккумулирующая электростанция должна быть недостижима для ударов российских ракет и дронов.

"Мы вносим изменения в проект строительства Каневской ГЭС. Она должна быть недосягаемой для врага. Поэтому есть планы построить её под землёй", – сообщил Сирота.

Также Сирота уверен, что Украина должна строить больше гидроэлектростанций в силу того, что они могут не только производить электроэнергию для потребления, но и "потреблять" её излишки, что повышает стабильность энергосистемы в целом.

Ранее после российских ракетных ударов две ГЭС получили значительные поражения и были выведены из эксплуатации.

"Вся гидрогенерация получила сокрушительные повреждения. Уничтоженное оборудование требует немалых усилий для ремонта, восстановления и значительных финансовых средств", – сообщало "Укргидроэнерго".

Также мы рассказывали, что на Кременчугской ГЭС аварийно сбрасывали воду после одного из ночных ударов РФ.